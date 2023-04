Kurz vor Krönung: Schlechte Neuigkeiten für König Charles!

Diese Information kann König Charles (74) aktuell wohl nicht gebrauchen! Seit dem Ableben seiner Mutter, der Queen (✝96), im vergangenen September sitzt der Royal auf dem Thron des britischen Königshauses. Die offizielle Krönung rückt nun immer näher. Doch das anstehende Event sorgt auch für ziemlich viel Wirbel. So einige hochrangige Persönlichkeiten sagten bereits ab – und jetzt folgt der nächste Dämpfer für Charles!

Mirror berichtet, dass eine Untersuchung des "Institute for the Study of Civil Society" zu dem Ergebnis kommt, dass die Zukunft der britischen Monarchie "am Rande des Zusammenbruchs" stehe. Dies wird damit begründet, dass die Anzahl der öffentlichen Auftritte der Royals aufgrund von Tod, Skandalen und Rücktritten in den vergangenen zehn Jahren um 40 Prozent zurückgegangen sind.

Neben Politikern und internationalen Royals sagten auch einige Stars ihre Teilnahme an der Zeremonie ab. Bild berichtete, dass der US-Präsident Joe Biden (80) nicht erscheinen wird. Die Königin von Dänemark, Margrethe (83), wird aufgrund einer Operation nicht anreisen können und auch die schwedische Königin Silvia (79) nimmt nicht teil. Ebenso sitzt König Harald von Norwegen (86) nicht im Publikum. Außerdem waren Adele (34) und Ed Sheeran (32) als musikalische Untermalung angefragt, die beide absagten.

Getty Images König Charles, Februar 2023

Getty Images Jill und Joe Biden im Oktober 2022

Getty Images Königin Margrethe von Dänemark im September 2022

