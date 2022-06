Sie haben sich noch einmal eine Chance gegeben! Vor fast zwei Jahren fing Tom Cruise (59) an, seine Mission: Impossible-Kollegin Hayley Atwell (40) zu daten. Doch das Liebesglück der beiden verflog schnell wieder, denn im September 2021 trennten sich die Schauspieler voneinander. Im Laufe der Zeit fanden die Hollywood-Stars wieder zueinander, doch auch dieses Mal ging ihre Liebe erneut in die Brüche. Tom und Hayley sollen sich nun zum zweiten Mal getrennt haben!

Der Ex-Mann von Katie Holmes (43) und die Brünette ließen ihre Beziehung wieder aufleben. So erschienen sie gemeinsam zu der Premiere des neuen "Top Gun"-Films. Doch nun soll ihre Romanze schon wieder vorbei sein, wie ein Insider gegenüber The Sun ausplauderte: "Sie verstehen sich wirklich gut und haben eine fantastische Chemie, weshalb sie sich Anfang des Jahres entschlossen haben, die Beziehung in aller Stille noch einmal zu versuchen. [...] Sie haben nun beschlossen, dass sie nur Freunde sind."

Doch im Gegensatz zu seinem Liebesleben läuft Toms Karriere richtig gut! Der Film "Top Gun: Maverick", in dem er die Hauptrolle spielt, ist im Mai 2022 erschienen und ist sein größter Kino-Erfolg überhaupt! So brachte der Streifen schon am Eröffnungswochenende über 115 Millionen Euro in 62 Ländern ein.

Getty Images Hayley Atwell und Tom Cruise im Juli 2021 in London

MEGA Hayley Atwell und Tom Cruise am Set von "Mission: Impossible 7" in Rom im Oktober 2020

Getty Images Tom Cruise im Mai 2022

