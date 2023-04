Nach Trennung: Helen Flanagan fällt Alleinsein sehr schwer

Ihr geht es nicht gut. Helen Flanagan (32) und ihr Scott Sinclair waren 13 Jahre lang gemeinsam durchs Leben gegangen. Die einstige "Coronation Street"-Darstellerin und ihr Liebster hatten sogar schon den nächsten Schritt geplant: 2018 hatte die Blondine die Verlobung des Paares bekannt gegeben. Doch es sollte wohl einfach nicht sein – im Oktober war die Trennung der beiden bekannt geworden. Mit einer Sache scheint Helen allerdings ziemlich große Probleme zu haben!

"Ich bin ziemlich schlecht darin, alleine zu sein", schreibt die Schönheit in ihrer Instagram-Story und will von ihren Fans wissen, ob sie das Gefühl kennen. Sie müsse ständig mit ihren Freunden oder Kindern zusammen sein. "Ich kann einfach nicht nur mit mir und meinen eigenen Gedanken dasitzen", gibt Helen preis.

Damit scheint sie nun die Gerüchte um ein eventuelles Liebescomeback revidiert zu haben. Denn vor wenigen Wochen veröffentlichte Helen ein Foto auf Social Media, auf dem sie in die Kamera lächelt. Dabei fiel Fans ein kleines Detail auf: Der glitzernde Ring an ihrem Finger. "Und der Verlobungsring ist wieder am Finger", kommentierte ein Fan das Posting.

