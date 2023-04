Nächster Neuzugang: Er stößt zum "Sturm der Liebe"-Cast dazu

Sturm der Liebe bekommt weiteren Zuwachs! Erst Anfang April wurde bekannt, dass zwei neue Darsteller den Cast der beliebten Telenovela ergänzen. Belina Mohamed-Ali und Maurice Lattke werden ab Juni in den Rollen der Imani Kariki und des Otto von Arnsberg zu sehen sein. Nur kurze Zeit später mischt ein weiterer neuer Charakter das Hotel Fürstenhof auf: Tim Borys ist als Julian Specht dabei!

Wie die Produktionsfirma Bavaria Fiction in einer Pressemitteilung bekannt gibt, können die Zuschauer Tim ab Folge 4.606 in der Rolle des gelernten Kfz-Mechatronikers sehen, der am Fürstenhof einen Job als Chauffeur annimmt. "Julian ist ein Macher. Probleme, egal welcher Natur, packt er sowohl mit dem Pragmatismus eines Kfz-Mechanikers als auch mit der Sensibilität eines Sohns aus einer Großfamilie an", erklärt Tim über seine Figur. Der Neuzugang im Hotel wisse, was er wolle und lasse sich trotz allem Respekt nicht von Hierarchien einschüchtern. Mit seiner Art komme Julian auch gut bei den Frauen an.

Die bisherigen Dreharbeiten haben Julian offenbar sehr gefallen. "Beim 'Sturm' bekommt man zu spüren, was es bedeutet, so eine Produktion stemmen zu können. Das Team trägt mich durch die Arbeit und ich freue mich, ein kleines Rädchen in dieser fantastischen Produktion zu sein", schwärmte der Schauspieler.

ARD / Christof Arnold Belina Mohamed-Ali und Maurice Lattke bei "Sturm der Liebe"

Instagram / itstimborys Tim Borys, Schauspieler

ARD/Ann Paur Der Fürstenhof aus "Sturm der Liebe"

