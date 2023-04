Queen Elizabeth hätte heute ihren 97. Geburtstag gefeiert!

Die Royals erinnern sich an Queen Elizabeth II. (✝96). Im September 2022 müssen Fans der Monarchin Abschied nehmen, denn sie stirbt im Alter von 96 Jahren auf dem schottischen Schloss Balmoral. Heute hätte sie ihren 97. Geburtstag gefeiert. Das nimmt die Königsfamilie zum Anlass, sich an sie zu erinnern. Unter anderem posten Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) ein niedliches Bild auf Instagram. Und der Palast schreibt: "Heute erinnern wir uns an das unglaubliche Leben und das Vermächtnis Ihrer Majestät Queen Elizabeth an ihrem 97. Geburtstag."

