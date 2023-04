Scarlett Johansson sieht Ex Ryan Reynolds als "guten Kerl"

Scarlett Johansson (38) hat an ihrem Ex-Mann nichts auszusetzen. Die Schauspielerin und Ryan Reynolds (46) waren 2008 vor den Traualtar geschritten. Ihre Ehe hielt allerdings nur drei Jahre, denn seit 2011 gehen die beiden getrennte Wege. Der Grund: Wegen ihrer vollen Terminkalender hatte ihnen schlichtweg die Zeit füreinander gefehlt. Dass der Deadpool-Darsteller mittlerweile mit Blake Lively (35) verheiratet ist und vier Kinder mit ihr hat, gönnt ihm seine Verflossene von Herzen. Schließlich herrscht auch kein böses Blut zwischen ihnen: Scarlett lobte Ryan jetzt sogar in hohen Tönen.

Die "Black Widow"-Darstellerin war nun in dem "Goop"-Podcast von Gwyneth Paltrow (50) zu Gast. In diesem wollte die Unternehmerin von der 38-Jährigen wissen, wie oft sie schon verheiratet war. "Drei Mal", beantwortete die Beauty die Frage der Gastgeberin. Vor allem an der Ehe mit Ryan zeigte sich Gwyneth interessiert, weshalb ihre Gesprächspartnerin über ihren Verflossenen sagte: "Wir waren nicht sehr lange verheiratet, aber wir waren es […]. Er ist ein guter Kerl." Offenbar denkt die Schauspielerin nach wie vor positiv über ihren Ex-Mann.

Auch wenn Scarlett Ryan schätzt, hatte es Gründe, warum sie kein Paar mehr sind. "Als ich das erste Mal geheiratet habe, war ich 23 Jahre alt. Ich hatte kein wirkliches Verständnis von Ehe. Vielleicht habe ich sie in gewisser Weise romantisiert", hatte sie 2019 in einem Interview mit Vanity Fair erklärt. Mittlerweile denke sie anders, was sich wohl auch in ihrer Ehe mit Colin Jost (40) widerspiegelt.

Anzeige

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Met-Gala 2022

Anzeige

Getty Images Scarlett Johansson im November 2022

Anzeige

Getty Images Scarlett Johansson und ihr Mann Colin Jost

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de