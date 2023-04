Spielt Camila Cabello in neuem Song auf Kuss mit Shawn an?

Beweist sie hiermit, dass sie noch Gefühle für ihn hat? Camila Cabello (26) und Shawn Mendes (24) ließen sich zusammen auf dem diesjährigen Coachella blicken. Doch nicht nur das: Die ehemaligen Turteltauben küssten sich leidenschaftlich. Zudem wurde das Ex-Paar Händchen haltend bei einem gemeinsamen Spaziergang gesichtet, und die Spekulationen über eine mögliche Liebes-Reunion hören nicht auf. Auf Social Media teilte Camila nun ein Tape zu einem kommenden Song, und: Es wirkt, als würde sie darin auf die Coachella-Turtelei mit Shawn anspielen!

Die Sängerin postet das Tape zu dem kommenden Track, der wohl den Titel "June Gloom" tragen wird, auf Instagram. In dem Lied singt sie: "Kommst du denn zum Coachella? Falls du nicht kommst, na ja, aber falls doch, dann ist es alles, woran ich denken kann." Den Post kommentiert Camila zudem folgendermaßen: "12. April" – nur wenige Tage also, bevor sich Camila und Shawn auf dem Festival küssten.

Vielen Followern der "Havana"-Interpretin fiel die wohl auffällige Referenz zum Coachella-Kuss schnell auf. So schreibt ein Fan der Musikerin: "Das ist doch kein Zufall! Das ist so romantisch, sie sind bestimmt wieder zusammen!" Ein weiterer User meint: "Eine neue Camila-Ära deutet sich an! Und in der beschreibt sie, dass sie Shawn noch immer liebt."

Getty Images Camila Cabello und Shawn Mendes auf einem Event

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello auf einem Event

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello auf der Bühne

