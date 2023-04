Timon Krause vertanzt bei "Let's Dance" vergangene Liebe

Timon Krause (28) vertanzt heute Abend seine Gefühle! Der Mentalist schwingt derzeit wöchentlich bei Let's Dance das Tanzbein. Dabei kämpft er gemeinsam mit Tanzprofi Ekaterina Leonova (35) um den Titel "Dancing Star 2023". In der heutigen Show wird das Star-Profi-Duo einen gefühlvollen Contemporary zu "Falling" von Harry Styles (29) auf dem Tanzparkett hinlegen. Die Geschichte, die hinter der Choreografie steckt, stimmt auch Timon total emotional – denn er machte das selbst durch!

"Es geht um eine Liebesgeschichte über zwei Menschen, die nicht miteinander und nicht ohneeinander können und sich immer wieder annähern und sich dann doch wieder voneinander wegstoßen", erklärt der 28-Jährige die Bedeutung seines Contemporarys gegenüber RTL. Genau dieses "Muster" kenne er auch selbst aus einer vergangenen Beziehung. "Es macht einen schon verletzlich, wenn die Choreo so nah an einen herangeht", erzählt Timon weiter. Auch der Text des Liedes passe sehr gut zu dem, was er selbst erlebt habe. In der Situation sei er allerdings nicht das "Opfer" gewesen, sondern habe auf der "Arschlochseite" gestanden und sei derjenige gewesen, der gegangen sei. "Ich finde es aber schön, das jetzt mitzunehmen", fügt der Mentalist hinzu.

Erst vor wenigen Wochen kritisierte Joachim Llambi (58) Timon dafür, in seinen Tänzen nicht allzu viele Gefühle zu zeigen. "Das sieht nach Arbeit aus, das sieht künstlich aus. Es war so ein bisschen hektisch, es hat mich nicht gecatcht", erklärte der Wertungsrichter.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Getty Images Ekaterina Leonova und Timon Krause bei "Let's Dance" 2023

Instagram / timonkrause Timon Krause und Sarah Fuchs

Getty Images Ekaterina Leonova und Timon Krause bei "Let's Dance" 2023

