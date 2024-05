Salma Hayek und Ehemann François-Henri strahlen in Cannes!

Salma Hayek (57) und François-Henri Pinault (61) machen die französische Riviera unsicher. Beim berühmten Filmfestival in Cannes stolzieren derzeit die Stars und Sternchen Hollywoods über den roten Teppich – da darf auch Salma nicht fehlen! Gemeinsam mit ihrem Ehemann glänzt die Schauspielerin in einem eleganten violetten Abendkleid für die Kameras. Die lange Schleppe garantiert ihr einen großen Auftritt. Der französische Unternehmer hingegen wählt einen klassischen Look mit Anzug und Fliege und überlässt das Rampenlicht seiner Gattin. Später wechseln beide in einen Look ganz in Schwarz für die Premiere von "Emilia Perez".

Das Paar, welches bereits seit 2009 verheiratet ist, strahlt auf dem roten Teppich. Und dazu haben sie jeden Grund – denn auch in diesem Jahr haben Salma und ihr François-Henri es wieder auf die sogenannte "Rich List" von The Sunday Times geschafft. Gemeinsam haben die zwei ein Vermögen von rund sieben Milliarden Euro und sitzen damit auf Platz 31 der Liste. Obwohl das Vermögen von Salma dank Filmrollen und Werbung auf stolze 115 Millionen Euro geschätzt wird, fällt der Löwenanteil der Milliarden auf François-Henri zurück. Der Franzose ist seit vielen Jahren der CEO von Kering, einem Hersteller diverser Luxusprodukte. Zu den Marken im Repertoire des Unternehmens gehören unter anderem Gucci und Saint Laurent.

Im vergangenen Monat feierten Salma und François-Henri bereits den fünfzehnten Hochzeitstag. Zur Feier des Tages teilte die "Kindsköpfe"-Darstellerin Fotos ihrer Trauung auf Instagram. "Es gibt keine Worte, um den Segen zu beschreiben, seinen Seelenverwandten gefunden zu haben. Für alle von euch, die ihn gefunden haben, nehmt es nie als selbstverständlich hin. Für alle, die ihn noch nicht gefunden haben, gebt niemals auf", schwärmte sie unter dem süßen Posting.

Getty Images François-Henri Pinault und Salma Hayek bei der "Emilia Perez"-Premiere in Cannes 2024

Getty Images Salma Hayek bei der Premiere von "Emilia Perez" 2024 in Cannes

