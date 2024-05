Nur Show? Eindeutige Körpersprache von J. Lo und Ben Affleck

An diesem Wochenende trotzten Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) den Gerüchten, ihre Ehe stehe kurz vor dem Aus: Die Sängerin und der Schauspieler wurden bei einem gemeinsamen Ausflug gesichtet! Wie nun aber die Körpersprachenexpertin Judi James gegenüber The Mirror berichtet, habe auf sie die Gestik und Mimik des Pärchens alles andere als natürlich gewirkt. Im Gegensatz zu ihrem gewohnten Auftreten habe die Körpersprache der beiden aus ihrer Sicht "gespielt" ausgehen, als ob es das Ziel des Paares sei, die Krisengerüchte aus der Welt zu schaffen. Ben soll auf die Expertin dabei sogar "verzweifelt" gewirkt haben.

Die beiden besuchten zusammen eine Schulveranstaltung von Jennifers Kind und wurden im Anschluss auf dem Weg zum gemeinsamen Abendessen in ein Steakhouse in Los Angeles gesehen. "Die Aufnahme von Ben, der aus dem Autofenster lächelt, während Jennifer neben ihm ein ähnliches Lächeln aufsetzt, entspricht überhaupt nicht der natürlichen Körpersprache des Paares, die beide eher negativ auf die starke Pressepräsenz reagieren, die sie seit ihrer Hochzeit umgibt", will Judi wissen. Das vermeintliche Lächeln, das der Batman-Darsteller den Paparazzi aus dem Auto zuwarf, interpretiere sie eher als einen "zähnefletschenden Gesichtsausdruck". Auch bei Jennifer sehe die Spezialistin lediglich den Versuch, Freude zu zeigen, was auf sie aber eher unglücklich wirke. Spätere Aufnahmen zeigen die beiden nebeneinander laufend beim Eintreffen im Restaurant. Für die Expertin sehe es so aus, als ob Ben voranginge, während Jennifer seinen Blick suche. Außerdem würde die Art, wie die Sängerin ihre Tasche zwischen sich und ihrem Ehemann in der Hand hielt, eine Barriere zwischen den beiden darstellen. "Bei ihrem gemeinsamen Spaziergang spürt man eher Berührungsängste als eine liebevolle Verbindung", erklärt Judi.

Neben der starken Körpersprache des Ehepaares fiel beim genauen Betrachten der Bilder noch etwas auf: Ben trug beim gemeinsamen Sonntagsausflug wieder seinen Ehering! Dass das im Moment nicht selbstverständlich zu sein scheint, zeigten zuletzt von TMZ veröffentlichte Aufnahmen: Der 51-Jährige wurde erst vor wenigen Tagen ohne seinen Ehering am Finger gesehen.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023

Getty Images Schauspieler Ben Affleck

