Wie vereinbart Laura Maria Rypa Baby, Partner und Me-Time?

Wie bekommt Laura Maria Rypa (27) alles so gut unter einen Hut? Anfang des Jahres ist die Influencerin zum ersten Mal Mutter geworden und durfte gemeinsam mit ihrem Verlobten Pietro Lombardi (30) einen Sohn auf der Welt willkommen heißen. Der Kleine Leano Romeo ist ihr ganzer Stolz – aber braucht natürlich auch viel Zeit und Zuwendung. Wie schafft es Laura, sich nebenbei noch um ihre Beziehung, den Haushalt und sich selbst zu kümmern?

In ihrer Instagram-Story verriet die 27-Jährige: "Ich glaube, das Wichtigste ist, Ruhe zu bewahren. Ich merke immer wieder, dass Leano dadurch auch viel ruhiger ist." Sie sei an sich ein sehr spontaner Mensch, aber liebe Struktur. Deshalb habe sie schon früh damit begonnen, ihren Sohn an bestimmte Routinen zu gewöhnen. "In der Zeit, in der er schläft oder ein bisschen spielt, kümmere ich mich um den Haushalt", gab Laura preis. Ansonsten nehme sie sich in diesem Zeitraum auch Zeit für sich: "Oder ich koordiniere meine Termine so, dass Pietro in der Zeit den Kleinen hat."

Dass es auch in ihrer Beziehung super läuft, stellten Laura und Pietro immer wieder im Netz unter Beweis. Vor wenigen Wochen schrieb der Sänger zum Beispiel in seiner Instagram-Story: "Ich liebe dich. Und eine Sache wollte ich dir noch sagen: Du bist nicht nur eine unglaubliche Frau, sondern auch eine unglaublich tolle Mama."

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit Baby Leano

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihr Sohn Leano Romeo im April 2023

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de