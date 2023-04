Zwillinge? GNTM-Maike und Anna-Maria sehen sich sehr ähnlich

Sind sie das doppelte Lottchen? Modelmama Heidi Klum (49) ist in der Castingshow Germany's next Topmodel derzeit wieder auf der Suche nach dem nächsten großen Nachwuchsmodel. Dabei legt sie normalerweise viel Wert auf Diversity, doch die Kandidatinnen Anna-Maria Fuhrmann und Maike sehen sich zum Verwechseln ähnlich. In der aktuellen Folge mussten die Kandidatinnen Rede und Antwort stehen. Dabei wurden Anna-Maria und Maike auf ihre Ähnlichkeit angesprochen.

Beim großen Interview sprach die Journalistin Claudia von Brauchitsch den gleichen Look der beiden Blondinen an. "Mir sind jetzt noch keine Dinge aufgefallen, wo ich gedacht habe: 'Ok, da sind wir wie Zwillinge.' Es ist nur der erste Eindruck", erklärte sich Maike daraufhin. Außerdem stellte Anna-Maria klar: "Wir haben eine ganz andere Ausstrahlung." Claudia schien davon nicht überzeugt zu sein: "Sie haben beide blonde Haare, sie haben beide dieselbe Gesichtsform."

Auch auf den Charakter der beiden Mädchen wird in dem Gespräch genauer eingegangen. Dieser soll nämlich recht unterschiedlich sein! "Es kann schon sein, dass ich etwas seriöser wirke, weil ich mich gerne etwas gewählter ausdrücke und auch nicht so verpeilt bin", erklärt Maike. Kandidatin Anna-Maria habe keine Lust auf ein Duell und halte sich dort lieber zurück.

Instagram / princessmaikelea GTNM-Kandidatin Maike

ProSieben / Richard Hübner Anna-Maria, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

ProSieben/Richard Hübner Anna-Maria, Ana und Juliette, "Germany's next Topmodel"-Kandidatinnen 2023

