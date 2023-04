Heidi Klum verrät: Dann findet das große GNTM-Finale statt!

Wann kürt Heidi Klum (49) in diesem Jahr die Germany's next Topmodel-Siegerin? Seit einigen Wochen flimmert die 18. Staffel der beliebten Castingshow über die TV-Bildschirme: Die Chefjurorin sucht unter der heißen Sonne Kaliforniens nach dem schönsten Mädchen Deutschlands. Bislang gab es noch keinerlei Infos zu dem diesjährigen Staffel-Showdown. Doch jetzt verrät Heidi endlich die ersten Details zum GNTM-Finale – inklusive genauem Datum und der Location!

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wollte ein neugieriger Fan jetzt von der Modelmama wissen, wann denn das GNTM-Finale der diesjährigen Staffel stattfindet – und die 49-Jährige antwortet ganz ehrlich. "Am 15. Juni", gibt die Blondine preis. Zudem verrät sie, dass das große Live-Finale genau wie schon im vergangenen Jahr in Köln ausgetragen wird.

Doch auf einen Programmpunkt müssen die "Germany's next Topmodel"-Fans beim Finale in diesem Jahr verzichten. Bei der Show im vergangenen Jahr hatte Heidi ihren Song "Chai Tea With Heidi" performt – doch einen solchen Live-Auftritt wolle sie bei der bevorstehenden Aufzeichnung nicht noch mal hinlegen.

ProSieben / Richard Hübner Heidi Klum bei GNTM 2023

Getty Images Heidi Klum, TV-Bekanntheit

ProSieben/Willi Weber Heidi Klum und Tom Kaulitz beim GNTM-Finale 2022

