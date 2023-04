Das reizt Gastgeber Johannes Oerding an "Sing meinen Song"

Johannes Oerding (41) ist von diesem Format offensichtlich begeistert! 2019 war der Sänger das erste Mal bei Sing meinen Song zu sehen. Zwei Jahre später nahm der Musiker erneut an der Show teil, wo er das erste Mal als Gastgeber durch die Sendung führen durfte. In wenigen Tagen wird der "An Guten Tagen"-Interpret erneut sechs Künstler in Südafrika willkommen heißen. Promiflash wollte von Johannes wissen, was ihn weiterhin am Tauschkonzert reizt.

"Was ich da erlebe, ist auch ein Stück weit mein Hobby, auf der Couch zu sitzen und über Musik zu reden", erklärte der 41-Jährige im Promiflash-Interview. Anschließend schwärmte Johannes: "Ich habe das Gefühl, dass ich da eigentlich mein Privatleben ausleben kann, das ist nichts anderes als zu Hause – ich quatsche mit allen Leuten über Musik. Ich höre deren spannenden Biografien zu, trinke dabei ein Bierchen." Für ihn sei das Erlebnis einfach nur "Wahnsinn".

Nico Santos (30), der auch Teil der Jubiläumsstaffel ist, konnte bereits ebenfalls einige Erfahrungen sammeln. "Was ich gelernt habe, ist, dass ganz viele kleine Dinge etwas ganz Großes machen. Die Hauptsache ist auch, dass man glücklich ist, dann macht man auch andere mit der Musik glücklich", verriet er im Promiflash-Interview.

