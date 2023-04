Kein Verfahren mehr: Alec Baldwin kuschelt happy mit Hilaria

Von Alec Baldwin (65) fällt wohl eine zentnerschwere Last! 2021 war es am Set des Films "Rust" zu einem tödlichen Unfall gekommen. Aus der Requisiten-Pistole des Schauspielers hatte sich ein Schuss gelöst, welcher zum Tod der Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) geführt hatte. Kurz darauf hatten Ermittlungen gegen den Filmproduzenten begonnen und er war angeklagt worden. Vor wenigen Tagen wurde dann bekannt, dass das Verfahren gegen den Filmstar eingestellt wird. Nun verbringt Alec seine Zeit total erleichtert mit seiner Frau Hilaria Baldwin (39)!

Auf Instagram beglückt das Paar seine Fans mit süßen Schnappschüssen. Der "Getaway"-Star könnte dabei kaum erleichterter aussehen. Auf dem Foto seiner Liebsten sitzt er auf einem Stuhl und hält Hilaria dabei liebevoll im Arm. Doch auch der Darsteller selbst teilt ein Bild. Darauf sitzt das Ehepaar in einem Restaurant. Mit geschlossenen Augen und einer tiefenentspannten Miene lehnt der 65-Jährige dabei den Kopf an die Schulter der Yogalehrerin. "Ich schulde dieser Frau alles", schreibt Alec unter dem Beitrag.

So ganz ist der Schauspieler jedoch noch nicht aus dem Schneider – Alec könnte nämlich erneut angeklagt werden! In einer Erklärung gegenüber Fox News Digital hieß es, die fallengelassene Anklage bedeute nicht, dass aufgehört werde, in dem Fall zu ermitteln. "Diese Entscheidung entbindet Herrn Baldwin nicht von seiner strafrechtlichen Schuld und es kann erneut Anklage erhoben werden. Unsere Ermittlungen bleiben aktiv und werden fortgesetzt", verkündeten die beiden Staatsanwälte Jason Lewis und Kari Morrissey.

Anzeige

Getty Images Alec Baldwin bei den Screen Actors Guild Awards

Anzeige

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin

Anzeige

Getty Images Alec Baldwin, seine Frau Hilaria Baldwin und ihr Kinder

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de