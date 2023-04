Mit heißen Fotos: Tanja Makarić gratuliert Julian Claßen

Da hat sich ihr Liebster sicherlich gefreut. Julian Claßen (30) wird heute 30 Jahre alt. Das vergangene Lebensjahr des YouTubers war ganz schön ereignisreich: Unter anderem hatten er und seine Ex Bibi Claßen (30) ihre Trennung kurz nach seinem 29. Geburtstag verkündet – ein paar Monate später verliebte er sich dann in seine neue Freundin Tanja Makarić (26). Die ehemalige Schwimmerin ließ es sich nicht nehmen, ihrem Liebsten zu gratulieren.

"Wenn du 100 Jahre alt wirst, will ich 100 minus 1 Tag leben, dann muss ich nie ohne dich sein" beginnt sie ihre Glückwünsche auf Instagram mit einem Zitat von Winnie Pooh. Dazu teilte sie einige Schnappschüsse aus dem gemeinsamen Leben der beiden. Unter anderem stehen die zwei in Badesachen vor einem Spiegel oder sitzen vertraut auf einem Sofa. "30 hat noch nie so gut ausgesehen. Happy Birthday an meine größte Inspiration und mein größtes Vorbild. Danke, dass du mir die Welt zeigst und mich so unendlich glücklich machst. Wir können uns alle so sehr glücklich schätzen, dich in unserem Leben zu haben", schwärmte Tanja über den YouTuber.

Auch die Fans sind von der Liebeserklärung begeistert. "Starke Frau! Keiner weiß bestimmt, wie schwer es für dich war, den Platz als nächste einzunehmen! Was für Anfeindungen du durchgemacht hast! Respekt!!", stellte ein Follower anerkennend fest. Ein anderer freute sich einfach für die beiden: "Ich bin so froh, dass ihr euch gefunden habt!"

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und Julian Claßen, Webstars

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und Julian Claßen

Instagram / tanjamakaric_ Julian Claßen und Tanja Makarić, Webstars

