Mit Herzwaffeln: Olivia Wilde macht Sohn Geburtstagsfreude

Er ist und bleibt ihr Ein und Alles! Olivia Wilde (39) und Harry Styles (29) waren für knapp zwei Jahre Hand in Hand durchs Leben gegangen, doch vor wenigen Monaten folgte dann die Trennung. Während Harry derzeit mit dem Model Emily Ratajkowski (31) schwer am turteln ist, weiß die Öffentlichkeit über den Liebesstatus seiner Ex relativ wenig. Doch ein Mann wird sowieso Olivias ewige Nummer Eins bleiben: ihr Sohn Otis. Dieser feierte nun seinen Geburtstag, und: Olivia machte ihrem Nachwuchs eine kulinarische Freude!

In ihrer Instagram-Story teilt die Schauspielerin einen Schnappschuss in Anbetracht des Ehrentags ihres kleinen Jungen. Auf dem Foto zu sehen ist ein Teller, welcher mit Pancakes und Waffeln in einer Herzchenform befüllt ist. In den Pancakes stecken mehrere Kerzen – eine davon bildet die Zahl Neun, Otis' jetziges Alter, ab. Den Beitrag untermalt Olivia mit den Worten: "Herzliche Glückwünsche an meinen kleinen Otis."

Ob ihm auch Harry gratulierte? Er und die Mutter des Geburtstagsjungen liefen sich vor Kurzem fast während Sporteinheiten über den Weg. Beide besuchten das Fitnessstudio von Tracy Anderson (48) und viele Social-Media-User haben dafür anscheinend kein Verständnis. So schrieb ein Nutzer: "Eine normale Frau, die abserviert wurde, würde in ein anderes Fitnessstudio gehen."

