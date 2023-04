Nächster Prozess gegen Kevin Spacey findet im Juni statt

Schon bald könnte das nächste Urteil für Kevin Spacey (63) verkündet werden. Der Schauspieler hatte zuletzt im Januar vor einem Londoner Gericht auf nicht schuldig plädiert. Der House of Cards-Star wurde in sieben Fällen der Körperverletzung und sexueller Nötigung beschuldigt – die Vorfälle sollen sich zwischen 2001 und 2002 ereignet haben. Nachdem der Amerikaner die Anschuldigungen von sich gewiesen hatte, geht es in wenigen Monaten in die nächste Runde: Kevins Prozess findet im Juni statt.

Wie RTL berichtete, wurde der nächste Prozesstermin für den 28. Juni angesetzt – vier Wochen soll dieser dauern. Damit könnte Kevin im Vereinigten Königreich in insgesamt zwölf Fällen angeblicher sexueller Übergriffe gegen vier Männer belangt werden. Die vorausgegangenen Fälle sollen vermutlich ebenfalls Gegenstand des Prozesses sein.

Trotz der zahlreichen Missbrauchsvorwürfe geht der 63-Jährige seiner Karriere als Schauspieler nach. Laut Variety wird Kevin in dem Thriller "Control" mitwirken, Zuschauer des Films werden jedoch nur seine Stimme zu hören bekommen. "Spacey ist einer der größten Schauspieler seiner Generation. Sein persönliches Leben kann ich nicht kommentieren, aber es ist für mich einfach eine Gelegenheit, mit einem der Größten zu arbeiten", begründete der Regisseur seine Entscheidung.

Getty Images Kevin Spacey, Schauspieler

Getty Images Kevin Spacey, Mai 2017

Getty Images Kevin Spacey bei den Tony Awards, 2017

