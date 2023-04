NFL-Star Odell Beckham Jr. soll handgreiflich geworden sein

Odell Beckham Jr. (30) weist die Vorwürfe von sich. Für den NFL-Star könnte es zurzeit kaum besser laufen. Vergangenen Februar durften der US-amerikanische Footballer und seine Partnerin ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen – Sohnemann Zydn ist der ganze Stolz der Eltern. Doch der frischgebackene Vater sieht sich jetzt mit heftigen Beschuldigungen konfrontiert: Odell soll gegenüber einer Frau handgreiflich geworden sein!

Laut RadarOnline soll der 30-Jährige das angebliche Opfer in Los Angeles in einem Szenelokal am Hals gepackt haben. Einige Augenzeugen hatten behauptet, dass sowohl Odell als auch die Dame ohne jegliche Zwischenfälle in dem Restaurant verweilten. Ein Vertreter des Sportlers meldete sich zu Wort und bestritt die Anschuldigungen.

Auch das Team des Superbowl-Siegers verneinte die Aussagen, ebenso wie der Besitzer des Restaurants. "Wir wurden wegen einer Untersuchung kontaktiert und haben uns die Videos angesehen, die Behauptung ist falsch. Es gibt keine Beweise dafür, dass diese Person überhaupt in dem Bereich war, in dem sie behauptet, dass der Vorfall stattgefunden hat", erklärte John Terzian gegenüber TMZ.

Getty Images Odell Beckham Jr. (rechts) mit seiner Freundin Lauren Wood (links), Juli 2022

Getty Images Odell Beckham Jr. bei einem Footballspiel

Getty Images Odell Beckham Jr. bei der Fanatics Super Bowl Party

