Deshalb will Kim Kardashian unbedingt Odell Beckham zurück!

Kim Kardashian (43) scheint es auf einen Sportler abgesehen zu haben. Erst vor wenigen Wochen kamen die Gerüchte auf, dass die Unternehmerin auf Fußballer Jude Bellingham (21) stehen soll. Zuvor war sie mit Odell Beckham Jr. (31) in Verbindung gebracht worden – mittlerweile soll aber wieder alles aus und vorbei sein. Nun möchte Kim ihre Ex-Flamme aber zurückerobern und der Grund soll keine Geringere als Taylor Swift (34) sein! "Sie sieht eine Chance. Genauer gesagt möchte Kim die riesige Aufmerksamkeit, die Taylor Swift durch ihre Romanze mit einem NFL-Star bekommen hat", plaudert ein Insider im Gespräch mit Life & Style aus.

Taylor und Kim befinden sich nun schon eine ganze Weile im Clinch. Angefangen hatte der Streit allerdings mit der "Bad Blood"-Interpretin und Kims damaligem Ehemann Kanye West (47), als dieser Taylor mitten in ihrer Dankesrede bei den MTV Music Awards vorgeworfen hatte, dass die Auszeichnung besser an Beyoncé (42) hätte gehen sollen. Nachdem der Realitystar seinen Liebsten daraufhin verteidigte, folgten Streitereien in den sozialen Medien, die Taylor auch in ihren Liedern verarbeitete.

Im Herbst 2023 sollen Kim und Odell angefangen haben, sich zu treffen. Nach nur knapp einem halben Jahr war dann wohl schon wieder alles vorbei – die Beauty und der NFL-Star seien damals aber nicht im Schlechten auseinandergegangen. "[Sie] haben noch immer viel Respekt füreinander", erklärte eine Quelle gegenüber TMZ. Obwohl diese zudem anmerkte, dass sie beide entschieden haben, besser nur Freunde zu bleiben, scheint ein Liebes-Comeback nicht völlig ausgeschlossen zu sein...

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Kim und Odell wieder zusammenkommen? Ja, das kann ich mir gut vorstellen! Nein, das denke ich eher nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de