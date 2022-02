Odell Beckham Jr. (29) ist überglücklich! Im November machte der US-amerikanische Footballer öffentlich, dass er gemeinsam mit seiner Partnerin Lauren Wood sein erstes Kind erwartet. Über die Schwangerschaft war jedoch nicht allzu viel bekannt – Lauren teilte nur ab und zu Bilder ihres Babybauchs. Doch nun gibt Odell preis: Das Baby hat vor wenigen Tagen bereits das Licht der Welt erblickt!

Auf Instagram teilte der 29-Jährige eine Reihe von Fotos, auf denen er neben seiner Liebsten im Bett liegt und den gemeinsamen Nachwuchs in den Armen hält. In der Bildunterschrift verriet er, dass der kleine Spross am 17. Februar um 6:05 Uhr geboren wurde und auf den Namen Zydn hört. "Der größte Segen, den ich je in meinem Leben hatte, kam hier auf die Erde. Ich kann die überwältigenden Emotionen, die mich durchlaufen, nicht einmal in Worte fassen... ein Moment, den ich für immer schätzen werde", schwärmte Odell.

Darüber hinaus bedankte sich der diesjährige Super Bowl-Sieger bei Lauren. "Du hast mein Leben für immer verändert und mir das schönste Geschenk von allen gemacht. Deine Stärke gibt mir den Mut, weiterzumachen, weil ich weiß, dass ich mit dir an meiner Seite alles schaffen kann. Ich liebe dich so sehr", fasste der Los-Angeles-Rams-Star zusammen.

Odell Beckham Jr. und seine Freundin Lauren Wood mit ihrem Baby

Lauren Wood und Odell Beckham Jr. bei der Vanity Fair Oscar Party, 2020

Odell Beckham Jr. bei den ESPYs 2019

