Selten: Odell Beckham Jr. spricht liebevoll über seinen Sohn

Odell Beckham Jr. (32) hat ungewohnt offen über seinen Sohn Zydn (2) gesprochen. Bei einer Veranstaltung vor dem Super Bowl sprach der Football-Profi über die Herausforderungen seiner aktuellen Lebensphase. "Wo will ich leben? Wo kann mein Sohn seinen Kopf hinlegen? Wie baue ich eine Zukunft für ihn auf?", erklärte der Wide Receiver im Gespräch mit People. Zydn, den er mit seiner Ex-Partnerin Lauren Wood teilt, kam im Februar 2022 nur vier Tage nach Odells triumphalem Super-Bowl-Sieg mit den Los Angeles Rams zur Welt.

Neben diesen praktischen Fragen sprach der NFL-Star auch über die Werte, die er seinem Sohn mit auf den Weg geben möchte. "Für mich hoffe ich einfach, dass er Liebe lernt", so der Football-Star. "Ich habe das Gefühl, dass diese Welt so voller Hass, Vergleiche, Eifersucht und all diesen anderen Dingen ist. Ich hoffe, dass ich ihm all das beibringen kann, was mein Vater mir beigebracht hat." Es sei wichtig, ein stabiles moralisches Fundament zu schaffen. Der Sportler erklärte weiter: "Ich werde nicht bei jeder Begegnung mit ihm dabei sein können. Also muss ich ihm nur das richtige Handwerkszeug beibringen, um ein guter, respektvoller und moralisch einwandfreier Mensch zu sein, und dann wird er schon klarkommen." Dabei betonte er, dass er weiterhin auf "Gottes Plan" vertraue, um den richtigen Weg für sich und seinen Sohn zu finden.

Odell und Lauren, die sich im September 2023 getrennt haben, arbeiten bei der Kindererziehung eng zusammen, um das Beste für ihren Sohn zu gewährleisten. "Odells Leben ist ziemlich chaotisch, und meins ist es auch", erklärte Lauren kürzlich in einem Interview und beschrieb die Co-Parenting-Situation als Herausforderung, die ihre Bindung auf eine neue, stärkere Ebene gebracht habe. Bei der Geburt ihres Sohnes befanden sich Odell und Lauren noch in einer glücklichen Beziehung.

Anzeige Anzeige

Instagram / lolowood_ Lauren Wood und ihr Sohn Zydn im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / obj Odell Beckham Jr. mit seinem Sohn

Anzeige Anzeige