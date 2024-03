Ist Kanye West schuld an Kim Kardashians Trennung von Odell?

Kim Kardashian (43) macht ihrem Ex-Mann Kanye West (46) offenbar Vorwürfe, nachdem ihre Beziehung zu dem Footballspieler Odell Beckham Jr. (31) in die Brüche gegangen ist. Nach einer stürmischen sechsmonatigen Romanze sehen sich die 43-jährige Reality-TV-Ikone und der 31-jährige NFL-Star nicht länger als Paar. Insider berichten gegenüber The Sun, dass Kim befürchtet, ihre Verbindung zu Kanye könnte potenzielle Partner abschrecken. Ein nahestehender Vertrauter enthüllt: "Sie ist natürlich aufgebracht, weil sie das Gefühl hat, Kanye hat ihr Leben – und seins – in einen Zirkus verwandelt. Jeden Tag sieht man Bianca in einem neuen, skandalösen Outfit und alle reden darüber." Die Quelle fügt hinzu, dass Odell möglicherweise nicht bereit gewesen sei, sich mit dem Drama und Kanyes Wutanfällen auseinanderzusetzen.

Die Beziehung zwischen Kim und Odell entflammte im September 2023 erstmals. Ihren ersten gemeinsamen Auftritt in der Öffentlichkeit hatten die beiden beim Super Bowl in Las Vegas im Februar. Im März präsentierte sich das Paar auf der Oscar-Vanity-Fair-Afterparty noch sehr vertraut. Nun werden aber immer mehr Stimmen laut, die behaupten, dass sie sich getrennt hätten. Kim, die von 2014 bis 2021 mit Kanye verheiratet war, sieht sich nun mit der Herausforderung konfrontiert, nach Kanye, der mit seinen Handlungen und Aussagen wiederholt Schlagzeilen macht, erneut die große Liebe zu finden.

Seit ihrer Scheidung von Kanye, der mittlerweile Bianca Censori (29) geheiratet hat, hatte Kim Schwierigkeiten, eine neue Liebe zu finden, die bereit ist, mit dem Einfluss ihres Ex-Mannes umzugehen. Kanye erschwerte es Kim vor allem während ihrer Beziehung mit dem "Saturday Night Live"-Star Pete Davidson (30), indem er Pete bedrohte und ihm vorwarf, seine Familie zu zerstören. Das alles gipfelte in einem animierten Musikvideo, in dem Pete entführt und enthauptet wurde – ein Werk, das Kanye verteidigte. Pete musste als Folge davon eine Therapie machen.

Getty Images Odell Beckham Jr., NFL-Star

ActionPress Kim Kardashian bei der Paris Fashion Week

