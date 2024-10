So klappt Co-Parenting bei Odell Beckham Jr. und seiner Ex

Etwa anderthalb Jahre nach der Geburt ihres Sohnes Zydn machten Odell Beckham Jr. (31) und Lauren Wood im November 2023 ihre Trennung publik. Im Interview mit People hat die Sängerin nun verraten, wie sie und der NFL-Star die gemeinsame Erziehung ihres Sprösslings seither meistern. Neben ihrem Liebeszerwürfnis stellt auch die räumliche Trennung eine große Herausforderung für das Co-Parenting der beiden dar, da Odell in Miami und Lauren in Arizona lebt. "Es ist aufregend. Es macht Spaß. Es ist eine Herausforderung. Es ist bereichernd", betonte Lauren und fügte hinzu: "Ich glaube, wenn man den Charakter und die Grenzen von sich und seinem Partner sowie die Bedeutung von Mitgefühl und Vergebung auf die Probe stellen will, gibt es nichts Vergleichbares zur gemeinsamen Erziehung eines Kleinkindes."

Lauren führte weiter aus, dass die Lebensumstände es ihr und Odell erschweren würden, ein langfristig funktionierendes Erziehungsmodell zu verfolgen. "Odells Leben ist ziemlich chaotisch und meines auch. Wir lassen uns einfach treiben", erklärte das Model und gab zu: "Wir erproben stündlich unsere Flexibilität, und ich will ehrlich sein, manchmal weiß ich nicht, ob wir das gut machen." Dennoch habe sie im vergangenen Jahr vor allem gelernt, geduldig mit sich und ihrem Ex-Partner zu sein. Lauren habe sogar das Gefühl, Odell durch die gemeinsame Erziehung "trotz der aufgestauten Emotionen oder des gegenseitigen Fehlverhaltens, das in jeder Beziehung vorkommt", näherzustehen. "Das ist alles Teil der Reise", merkte Lauren an.

Lauren und Odell waren etwa vier Jahre lang ein Paar. Im November 2019 hatten die beiden ihre Beziehung mit einem Beitrag im Netz bekannt gegeben. Zwei Jahre darauf folgte die freudige Verkündung von Laurens Schwangerschaft. Der kleine Zydn erblickte im Februar 2022 schließlich das Licht der Welt, was der stolze Papa seinen Fans ebenfalls mit einem Post auf seinem Social-Media-Profil mitteilte. "Du hast mein Leben für immer verändert und mir das schönste Geschenk von allen gemacht. Deine Stärke gibt mir den Mut, weiterzumachen, weil ich weiß, dass ich mit dir an meiner Seite alles schaffen kann. Ich liebe dich so sehr", lauteten Odells liebevolle Worte an Lauren.

Instagram / lolowood_ Lauren Wood und ihr Sohn Zydn im September 2024

Getty Images Lauren Wood und Odell Beckham Jr. im Juli 2022

