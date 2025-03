Der Polizeichef von Maui ist in Diddy-Klage verwickelt

Die Vorwürfe gegen P. Diddy (55) werden immer schwerwiegender. In einer erweiterten Klage beschuldigt die Klägerin Ashley Parham den Rap-Mogul und mehrere andere Männer, sie 2018 in einem Apartment in Kalifornien sexuell missbraucht zu haben. Besonders brisant dabei ist, dass Ashley laut TMZ auch Mauis Polizeichef John Pelletier als Mitverschwörer benenne. Ebenso werden NFL-Spieler Odell Beckham Jr. (32) und der Influencer Druski in der Klage erwähnt. John Pelletier, der laut der Anklage damals für P. Diddys Sicherheit tätig gewesen sei, habe nach der Tat falsche Angaben gemacht und sich als Sheriff ausgegeben, um den Vorfall zu vertuschen.

Ashley erhebt in ihrer Klage schwere Vorwürfe und beschreibt, wie sie durch einen Bekannten zu einem Treffen eingeladen worden sei, das letztlich in einer mutmaßlichen Vergewaltigung geendet habe. Nachdem sie nach der Tat das Apartment fluchtartig verlassen habe, sei ein Nachbar auf die Situation aufmerksam geworden und habe die Polizei gerufen. John Pelletier sei daraufhin angeblich vor Ort aufgetaucht, habe jedoch nicht wie erwartet reagierte. Statt professionelle Hilfe zu organisieren oder Unterstützung anzubieten, habe er Ashley laut ihrer Darstellung lediglich angewiesen, nach Hause zu gehen. Sowohl John Pelletier als auch die anderen genannten Personen haben die Anschuldigungen vehement zurückgewiesen. Odell Beckham Jr. bezeichnete die Vorwürfe sogar als "dumm" und erklärte, er sei nie in der besagten Stadt gewesen. P. Diddys Vertreter dementierten die Anschuldigungen ebenfalls.

John Pelletier, seit 2021 Polizeichef von Maui, gerät zunehmend unter Druck. Laut TMZ forderte der Bürgermeister von Maui County, Richard Bissen, bereits seine vorläufige Beurlaubung, bis die Vorwürfe untersucht sind. Auch P. Diddy sieht sich erneut schweren Anschuldigungen ausgesetzt. Seit Jahren kursieren Gerüchte über sein Privatleben und unaufgeklärte Vorfälle. Seit September 2024 sitzt er in Untersuchungshaft – ihm werden unter anderem Verschwörung zum organisierten Verbrechen, Zwang zum Sexhandel und Betrug vorgeworfen. Beobachter verfolgen den Fall gespannt, da es offenbar nicht nur um eine einzelne Tat, sondern um ein weitreichendes Netz aus Vertuschung und Machtmissbrauch geht.

Getty Images John Pelletier, Polizeichef

GDP/MPI/Capital Pictures / MEGA P. Diddy im Juli 2017

