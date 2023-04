Schlimmer als Ghosting: So fies wurde Chris Evans abserviert

Auch Chris Evans (41) ist wohl nicht immun dagegen! Vergangenes Jahr wurde der Schauspieler zum "Sexiest Man Alive" gekürt. Damit reiht er sich in die Serie von Hollywoods begehrtesten Hotties ein. Derzeit ist der Marvel-Star glücklich an die portugiesische Schauspielerin Alba Baptista (25) vergeben. Doch so rosig sah es in seinem Liebesleben wohl nicht immer aus – denn auch Chris hat so seine Erfahrungen damit gemacht, abserviert zu werden!

In einem Gespräch mit People erzählt der 41-Jährige ganz offen von einer Situation, in der er eine Abfuhr verkraften musste. Dabei sei ihm "etwas Schlimmeres" widerfahren als das sogenannte Ghosting, bei dem man plötzlich einfach kein Lebenszeichen mehr von der anderen Person bekommt. "Mir ist es passiert, dass jemand mir allmählich immer weniger geschrieben hat und man weiß, dass die Person einen langsam von sich wegschiebt", berichtet Chris. Dem Schauspieler sei es jedoch lieber, geghostet zu werden! "Dann kann man sich selbst eine Geschichte ausdenken, was auch immer einem hilft, darüber hinwegzukommen", erklärt der US-Amerikaner.

Mittlerweile hat Chris seine Herzdame jedoch gefunden! Der "The Gray Man"-Star soll es mit Alba sogar sehr ernst meinen. "Sie verbringen die meiste Zeit bei ihm in Massachusetts und lieben das ruhige Leben dort, umgeben von der Natur und abseits des Rampenlichts", verriet ein Insider Mitte Januar gegenüber Us Weekly.

Chris Evans, Februar 2019

Chris Evans, Schauspieler

Chris Evans und Alba Baptista

