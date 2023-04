Tanja Szewczenko findet die Deutschen viel zu griesgrämig

Sie ist genervt von der schlechten Stimmung in Deutschland! Tanja Szewczenko (45) und ihr Mann Norman Jeschke (44) genießen ihr Familienglück in vollen Zügen. 2011 kam ihre erste Tochter auf die Welt und 2021 folgten die Zwillinge. Gemeinsam verbrachte die Familie im April einen Urlaub in Dubai. Vor einer Woche flogen sie wieder zurück nach Deutschland und da fiel Tanja bei der Rückkehr eines direkt auf: Die Deutschen sind ihr alle zu schlecht gelaunt.

Frisch aus ihrem Familienurlaub zurück, sprach Tanja auf Instagram über ihre Rückkehr. "Ich war hier grad so unterwegs und mir ist extrem aufgefallen, dass viele Leute total griesgrämig und schlecht gelaunt wirkten", sagte die ehemalige Eiskunstläuferin. "Wenn wir im Miteinander so furzig sind, dann machen wir es alle nicht besser", kommentierte sie weiter den Gemütszustand der Deutschen.

Auf Social Media präsentierte sich die Schauspielerin gemeinsam mit ihrer Familie freudestrahlend am Strand. In Dubai verbrachte die fünfköpfige Familie acht Tage in der Sonne. "Dort waren die Menschen viel freundlicher", wunderte sich die 45-Jährige über den extremen Gegensatz zu Deutschland.

