Christine Brown kann endlich mit gutem Gewissen Nachos essen

Sie schießt gegen ihren Ex-Mann Kody Brown (54)! Nachdem sich Christine (51) von dem Polygamisten trennte, scheint sie nun glücklich mit ihrem Verlobten David Woolley. Jahrelang war sie in der Sendung Sister Wives an der Seite von Kody zu sehen, zusammen mit seinen drei weiteren Ehefrauen. Auch in ihrem Buch "Becoming Sister Wives" berichteten die TV-Bekanntheiten über ihre ehemalige Vielehe. Kody gab darin zu, dass er sich davor ekelte, wie Christine Nachos isst. Mit David kann sie nun aber ganz genüsslich die leckeren Tortilla-Chips schlemmen!

Auf Instagram postete die Amerikanerin anlässlich ihres Geburtstags süße Bilder mit ihrem Verlobten. Darauf ist zu sehen, wie die beiden Turteltauben Nachos essen. "Danke für das lustige Nacho-Date! Ich fühle mich gesegnet, jemanden zu haben, mit dem ich lachen kann", schrieb sie zu den Aufnahmen. Dies scheint eine Retourkutsche gegen ihren Ex-Mann Kody zu sein, da sie nun wieder guten Gewissens die dreieckigen Chips essen kann.

Auch ihre Community in den sozialen Netzwerken ist sich einig. Sie halten die Bilder für einen passenden Gegenangriff und kommentierten fleißig. "Die Nachos haben hier eine doppelte Bedeutung. Ich wette, er liebt die Art, wie du Nachos isst", schrieb ein User. "Du verdienst es für den Rest deines Lebens so viele Nachos zu essen, wie du willst", meinte ein anderer.

