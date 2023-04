Dieser "Leben leicht gemacht"-Kandidat muss nun nach Hause!

Für sie ist die Reise zu Ende! Im Rahmen von Leben leicht gemacht müssen die Teilnehmer Woche für Woche gegen die Kilos ankämpfen. In schwierigen Challenges müssen die Kandidaten ihren sportlichen Ehrgeiz und ihren Willen, Gewicht zu verlieren, unter Beweis stellen. Am Ende jeder Episode fliegt jedoch immer der Kandidat aus der Show, der am wenigsten abspecken konnte. Für diesen Teilnehmer hat es nicht gereicht!

Beim wöchentlichen Wiegen am Ende jeder Folge war unter anderem eine Frau sicher. Valentina durfte sich mit 2,9 abgenommenen Kilo darüber freuen, eine Runde weiter zu kommen. Bei mehreren anderen der Sporttreibenden blieb die Freude jedoch aus und sie mussten zittern. Schlussendlich reichte es nicht für Pia, die leider zu wenig abnehmen konnte. Sie äußerte enttäuscht in Bezug auf ihr Aus: "Ich weiß, es wäre meine Chance gewesen, ins Finale zu kommen."

In der vergangenen Episode mussten Torsten und Oelsi die Show verlassen. In Bezug auf seinen Exit meinte Ersterer: "Ich kann es nicht glauben." Auch Oelsi zeigte sich deprimiert – aber stolz. "Ich habe die ganze Woche hart gearbeitet und wenn dann das Ergebnis rauskommt, kann ich trotzdem erhobenen Hauptes gehen", schilderte er.

