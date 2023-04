Zu schwer: Diese "Leben leicht gemacht"-Kandidaten sind raus

Bei Leben leicht gemacht wird es immer enger! In der TV-Show kämpfen die Kandidaten um ihren Traum vom Abnehmen. Wer am meisten abspeckt, hat gute Chancen, eine Runde weiterzukommen. Bisher agierten die Teilnehmer hauptsächlich im Team – das bedeutete aber auch, dass sie im Fall der Fälle beide aus der Sendung fliegen. In dieser Woche waren jedoch alle Konkurrenten. Für wen hat es nicht gereicht?

Beim Wiegen am Ende der aktuellen Ausgabe mussten Ása, Torsten, Leon, Oelsi und Leon zittern. Sie alle hatten weniger als die anderen Kandidaten abgenommen. Im Ranking belegten Torsten mit 1,47 Prozent und Oelsi mit 0,59 Prozent anteiliger Gewichtsabnahme die letzten beiden Plätze. Sie müssen die Show verlassen. "Ich kann es nicht glauben", bedauerte Torsten. Aber auch Oelsi, der erst vor zwei Wochen ins Camp zurückgekehrt war, zeigte sich niedergeschlagen: "Ich habe die ganze Woche hart gearbeitet und wenn dann das Ergebnis bei rauskommt, kann ich trotzdem erhobenen Hauptes gehen."

Der zunehmende Druck wirkt sich offenbar auch auf die Gemüter der Kandidaten aus. In dieser Folge sind Valentina und Laura immer wieder aneinandergeraten. Letztere konnte nicht glauben, dass sie das Spiel gegen ihre Konkurrentin verloren hat. "Das kann nicht sein", zweifelte sie das Ergebnis an. Später brach die 24-Jährige sogar in Tränen aus.

SAT.1 Oelsi bei "Leben leicht gemacht"

Sat.1 Salvo und Torsten, "Leben leicht gemacht"-Kandidaten 2023

SAT.1 Laura bei "Leben leicht gemacht"

