Doch keine Chance? Novalanalove nicht mit DJ Jeezy zusammen!

Sie scheint damit abgeschlossen zu haben! Die Influencerin Novalanalove (32) trennte sich von ihrem Mann DJ Jeezy, nachdem Fremdgeh-Pics an die Öffentlichkeit gekommen waren. Doch dann die Überraschung: Die Eltern einer kleinen Tochter machen eine Paartherapie. Somit dachten viele Fans, dass sie dem Künstler eine weitere Chance gegeben hat. Jetzt stellt Farina, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, klar: Sie ist nicht mit ihrem Ex zusammen!

Auf Instagram stellte sie sich den Fragen ihrer Community. Die Frage, ob sie noch mit ihrem Mann zusammen sei, beantwortete Farina mit einem klaren "Nein" – zudem gab es noch einen Spruch von ihr: "Wenn es mir wirklich was bedeutet, versuche ich es auch 400 Mal. Aber wenn ich einmal abgeschlossen habe, dann ist es vorbei." Es scheint so, als hätte die Unternehmerin also wirklich versucht, die Beziehung mit dem DJ zu retten. Jetzt ist sie aber offenbar durch mit dem Thema.

Zudem offenbarte Farina, wie es ihr geht: "Tatsächlich die letzten paar Wochen und Monate nicht so gut, wie es hier vielleicht immer den Anschein macht." Ihre kleine Tochter Nola scheint ihr jedoch Kraft zu schenken. Auf Social Media zeigt sie immer wieder niedliche Momente, in denen sie mit ihrem Kind kuschelt.

Instagram / jeezygram DJ Jeezy, Ex von Novalanalove

Instagram / novalanalove Farina Yari mit ihrem Mann Pouya

Instagram / novalanalove Novalanalove, Influencerin

