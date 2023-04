Nicht bereit für neue Beziehung: Louis Tomlinson ist Single!

Louis Tomlinson (31) ist noch nicht bereit, sich wieder auf etwas Ernstes einzulassen. Im Januar beendete der ehemalige One Direction-Star seine langjährige Beziehung mit Eleanor Calder. Bereits 2015 hatte er nach vier Jahren Beziehung die Trennung von seiner Jugendliebe bekannt gegeben. Zwei Jahre später entschieden sie, ihrer Beziehung noch eine Chance zu geben – nun gehen sie getrennte Wege. Im Februar wurde der Sänger Händchen haltend mit Sofie Nyvang gesichtet. Doch aus der Liebschaft mit dem Model wurde wohl nichts: Louis ist wieder Single!

"Louis war nicht bereit, sich so kurz nach einer ernsthaften Beziehung wieder zu binden", berichtet ein Insider gegenüber The Sun. Daher soll er das Verhältnis mit Sofie schon nach kurzer Zeit beendet haben. Der Musiker wolle sich vorerst mehr auf sein künstlerisches Schaffen konzentrieren und schreibe neue Musik. "Er fühlt sich im Moment sehr kreativ", fügt die Quelle hinzu. Da Louis sein Liebesleben weitestgehend privat hält, hat er sich zu seiner Turtelei mit dem Model und zu seinen vergangenen Trennungen nicht geäußert.

Für Sofie hatte das Anbandeln mit der Boyband-Bekanntheit auch so manche Schattenseiten, denn auf Social Media bekam sie zahlreiche Hasskommentare ab. Ihre Instagram-Beiträge werden mit Kommentaren von "One Direction"-Fans überflutet – bösartige Bemerkungen wurden bereits gelöscht. "Es tut mir sehr leid für all die negativen Kommentare", entschuldigt sich jemand bei ihr. "Die Leute in diesem Fandom, die schrecklichen Scheiß kommentieren, sind keine echten Fans. Bitte denke nicht, dass wir alle so sind", erklärt ein weiterer Fan.

Instagram / sofienyvang Sofie Nyvang, Model

Getty Images Louis Tomlinson, Sänger

Instagram / sofienyvang Sofie Nyvang, Model

