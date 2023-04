Nico Legats Freundin meint: Tommy Pedroni wollte sie daten!

Was ist da dran? Tommy Pedroni sorgt wieder für Schlagzeilen. Vor wenigen Tagen genoss der Reality-TV-Star ein Dinner mit der aktuellen Temptation Island-Verführerin Melissa (26) in seiner Heimatstadt Nizza. Ob da was geht? Gegenüber Promiflash offenbarte der Franzose, dass die Blondine auf jeden Fall attraktiv sei und sie sich gut verstehen. Als dies bekannt wurde, meldete sich noch eine andere bekannte Dame: Nico Legats Freundin Sarah Liebich meint, dass Tommy auch sie kennenlernen wollte!

Unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram behauptet Sarah zunächst, dass das besagte Dinner von Tommy und Melissa nur für die Aufmerksamkeit stattgefunden habe: "Warum postet man es sonst so offensichtlich? Vor ein paar Wochen hat Tommy auch versucht, mich nach Nizza einzuladen." Das Interessante: Melissa und Sarah sehen sich auch ziemlich ähnlich.

Tommys Ex Sandra Sicora (30) reagiert auf Sarahs Kommentar und schießt dabei zugleich gegen Melissa, die sich in den vergangenen Tagen in einem Jacuzzi zeigte. "Ich sehe dich auch einfach nicht halbnackt im Jacuzzi", schreibt die Kölnerin zu Sarah. Das kam bei den Fans nicht gut an, vor allem weil Sandra sich sonst immer gegen Slutshaming ausgesprochen hatte.

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni, Realitystar

RTL / Frank J. Fastner Sarah Liebich und Nico Legat, "Temptation Island"-Kandidaten

Instagram / sandra.sicora Tommy Pedroni und Sandra Sicora, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2022

