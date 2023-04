Weg vom Königreich? Darum ändert Kanada König Charles' Titel

Will Kanada sich von Großbritannien entfernen? Durch jahrzehntelange Geschichte sind viele Länder auf der ganzen Welt Teil des sogenannten Commonwealth. An dessen Spitze steht Großbritannien, was den britischen Monarchen König Charles (74) zum Oberhaupt der Vereinigung macht. Doch in Hinblick auf die anstehende Krönung scheint eines der Länder etwas verändern zu wollen: Kanada hat jetzt beschlossen, Charles einen neuen offiziellen Titel zu geben.

Wie The Sun berichtet, legte die kanadische Regierung einen Gesetzesentwurf vor, in dem formuliert wird, wie Charles' Titel sich ändern wird. Demnach soll vor allem die Erwähnung Großbritanniens sowie die Bezeichnung "Verteidiger des Glaubens" gestrichen werden. "Während wir uns auf die Krönung des neuen Monarchen vorbereiten, wurde die Entscheidung getroffen, den Titel zu modernisieren, um Kanada mit anderen Commonwealth-Ländern in Einklang zu bringen", meinte die Leiterin des königlichen Privy Council. Charles' neuer Titel wird dann lauten: Charles III., von Gottes Gnaden König von Kanada und seinen anderen Königreichen und Territorien, Oberhaupt des Commonwealth.

Bis zur Krönung sind es nur noch wenige Wochen und auch in London sind die Vorbereitungen in vollem Gange. Vor dem Buckingham Palace haben jetzt auch die Proben der Household Cavalry begonnen. Am Montag konnten Fans die Uniformierten auf ihren Pferden vor dem Gebäude und in der Straße The Mall in voller Montur üben sehen.

Getty Images König Charles im April 2023

Getty Images König Charles III. im September 2022

Getty Images König Charles III. im November 2022

