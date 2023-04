Wie Mats: Ludwig Hummels ist leidenschaftlicher Fußballer

Da kommt Ludwig Hummels (5) wohl ganz nach seinem berühmten Papa! Im Dezember ließ sich Cathy Hummels (35) offiziell von ihrem Ehemann Mats Hummels (34) scheiden. Insgesamt 13 Jahre lang gingen die Moderatorin und der Fußballstar gemeinsam durchs Leben und sind Eltern von Sohnemann Ludwig. Der scheint wohl die Leidenschaft seines Vaters für den Sport zu teilen. Ludwig ist laut Cathy ein begeisterter Fußballspieler!

Auf Instagram teilt die stolze Mama einen zuckersüßen Schnappschuss von sich und ihrem kleinen Sohn. Darauf posiert sie in Jeans und einer weiten hellen Bluse, während Ludwig vor ihr auf dem Boden hockt. Auf dem Bild sieht es gar so aus, als wolle er mit seinem Fuß einen Ball wegkicken. "Das ist mein Sohn… Ein leidenschaftlicher Fußballer. Er macht und redet über nichts anderes", schreibt Cathy unter ihrem Beitrag. Das Talent für den Sport habe er von seinem Papa. "Die Leidenschaft Fotos zu machen und die Zunge rauszustrecken" jedoch von ihr.

Trotz der Scheidung wolle Cathy dafür sorgen, dass Ludwig seinen Vater Mats so oft es geht sehen kann – auch im Fernsehen! In ihrer Story teilte sie vor wenigen Wochen ein Video von ihrem Nachwuchs beim Fußballgucken! Doch nicht irgendein Spiel schaut sich der Sohn des It-Girls an, sondern selbstverständlich eines von Mats! "Ludwig ist Papas größter Fan. Ich unterstütze ihn so gut ich kann, dass er viel von seinem Papa sieht", erklärte Cathy.

Instagram / cathyhummels Ludwig Hummels und Cathy Hummels im April 2023

Instagram / cathyhummels Ludwig Hummels und Cathy Hummels, 2023

Instagram / cathyhummels Cathy und Mats Hummels mit ihrem Sohn Ludwig im Dezember 2022

