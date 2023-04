Wird Meghans Absage Prinz Harry und Charles zusammenbringen?

Könnte Herzogin Meghans (41) Fehlen tatsächlich zu einer Versöhnung beitragen? In wenigen Wochen findet die Krönung von König Charles III. (74) statt. Für die Feierlichkeit wird auch Prinz Harry (38) nach London reisen – auch wenn der Wahlamerikaner im Rahmen seiner Memoiren heftig gegen seine royale Familie schoss. Die Frau des Prinzen hingegen wird nicht an der Zeremonie teilnehmen. Dass Meghan in den USA bleibt, könnte die Chancen auf eine Versöhnung zwischen Harry und Charles erhöhen.

Gegenüber Mirror behauptet ein Royal-Experte, dass Meghans Nichtteilnahme an der Krönung Harry helfen könnte, sich mit seiner Familie auszusprechen. "Es könnte [...] die emotionale Intensität verringern und etwas Druck von dem Treffen nehmen", erklärt der Insider und räumt ein, dass die Emotionen allerdings so oder so hochkochen würden.

Immerhin wurde Harry nicht persönlich von seinem Vater zu seinem großen Tag eingeladen – was sich der 38-Jährige offenbar anders vorgestellt hatte. "Harry wollte es direkt von seinem Vater hören, aber so etwas läuft immer über andere Leute", verriet ein Freund des Rotschopfes gegenüber People. Statt seinen Sohn selbst einzuladen, soll Charles lediglich eine E-Mail schicken lassen haben.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images König Charles mit Prinz Harry bei einem Gedenkgottesdienst, 2015

Getty Images König Charles mit Prinz Harry bei der Beerdigung der Queen

