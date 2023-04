Anklage? Damit muss Pete Davidson nach Autounfall rechnen

Kommt er hinter Gitter? Der amerikanische Comedian und Schauspieler Pete Davidson (29) sorgt nicht selten für Schlagzeilen. Erst kürzlich jagte der Star seinen Fans mächtig Angst ein, als er mit seiner Freundin Chase Sui Wonders (27) im Auto durch einen fremden Garten und in ein Haus raste. Doch die beiden schienen Glück im Unglück zu haben, denn niemand wurde bei dem skurrilen Autounfall verletzt. Jetzt gibt es erste Infos darüber, mit welcher Strafe Pete rechnen muss.

Eine Quelle der Strafverfolgungsbehörde verriet TMZ, dass die Polizeibehörde von Beverly Hills die Ermittlungen vor Kurzem abgeschlossen habe. Der Fall sei daraufhin an die Staatsanwaltschaft von L.A. County weitergeleitet worden. Dort solle entschieden werden, ob der Comedian wegen des Unfalls angeklagt werden wird. Zwar habe Pete nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gestanden, dennoch sei er wesentlich über dem Tempolimit unterwegs gewesen.

Erst kürzlich äußerten sich die Besitzer des zerstörten Hauses zu dem Unfall. Der Hausherr sei an dem besagten Abend mit seiner 16-jährigen Tochter zu Hause gewesen, als Pete mit voller Kraft voraus in das Haus raste. Der Aufprall sei so laut gewesen, dass seine Tochter von einem Erdbeben ausgegangen sei. Zudem habe das Fahrzeug des Comedians die Außenwand des Wohnzimmers durchschlagen.

APEX / MEGA Angebliches Unfallauto von Pete Davidson

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Getty Images Pete Davidson bei der Met Gala 2022

