Emotionale Briefe von Charles? Meghan meldet sich zu Wort

Herzogin Meghan (41) reagiert auf ihren Schwiegervater! In dem Interview mit Oprah Winfrey (69) hatte die Frau von Prinz Harry (38) von rassistischen Bemerkungen bezüglich der Hautfarbe ihres Sohnes Archie (3) gesprochen. Wer diese gemacht haben soll, blieb unklar. Im Anschluss an das Gespräch soll die US-Amerikanerin Briefe von König Charles III. (74) erhalten haben. Angeblich soll eine Äußerung des Königs in einem der Briefe der Grund für ihre Abwesenheit bei der Krönung sein. Jetzt wurde ein Statement zu den Gerüchten veröffentlicht!

In dem Statement, das der Journalist Omid Scobie bei Twitter veröffentlichte, heißt es: "Die Herzogin von Sussex geht ihrem Leben in der Gegenwart nach und denkt nicht über einen Briefwechsel von vor zwei Jahren nach, der sich auf Unterhaltungen von vor vier Jahren bezieht." Jede andere Äußerung sei falsch und lächerlich. "Wir ermutigen die Boulevardpresse und die verschiedenen königlichen Korrespondenten, diesen anstrengenden Zirkus zu beenden, den sie alle veranstalten", lautet es in dem kurzen Text.

Gegenüber The Telegraph berichtete eine Quelle vor wenigen Tagen von den Briefen, die Meghan von Charles bekommen haben soll. Darin hätten sich die beiden über die vermeintlich rassistische Äußerung der unbekannten Person ausgetauscht – und beide sollen "anerkannt haben, dass die Bemerkung der Person nicht böswillig gemeint war", erklärte der Insider. Außerdem hätte Meghan deutlich gemacht, dass sie niemanden als rassistisch habe bezeichnen wollen, sondern nur auf unbewusste Vorurteile hätte aufmerksam machen wollen.

Getty Images Herzogin Meghan

Getty Images König Charles III.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry



