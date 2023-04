Hailey schick, Justin schlabbrig: Die Biebers genießen Date

Partnerlook? Pustekuchen. Die Fans des heiß begehrten Sängers Justin Bieber (29) mussten im September 2018 stark bleiben, denn der Hottie schipperte mit dem Model Hailey Bieber (26) in den Hafen der Ehe. Inzwischen sind die beiden Megastars seit über vier Jahren glücklich verheiratet und entzücken immer wieder mit süßen Schnappschüssen und Liebesbekundungen im Netz. Jetzt wurden Hailey und Justin bei einem Date abgelichtet – doch ihre Outfits hätten gegensätzlicher nicht sein können!

Paparazzi schossen Fotos der beiden Turteltäubchen, wie sie gemeinsam ein Restaurant verließen. Während das Model in einem schwarzen, kurzen Cocktailkleid glänzte, trug ihr Gatte eine weite, schlabbrige Hose und dazu ein graues Sweatshirt. Ein weiteres Detail, was für Verwirrung sorgte: Justin scheint seine Hausschuhe angelassen zu haben, denn der Sänger verließ das Lokal in weißen Schlappen. Hailey hingegen stolzierte auf schwarzen Pumps über die Straße.

Immer wieder beweist Hailey ihr Stilbewusstsein. Erst kürzlich wurde das Model dabei abgelichtet, wie sie ihren durchtrainierten Bauch gekonnt in Szene setzte. In einem hellgrauen Crop Top und einer weiten dunklen Jogginghose zog sie alle Blicke auf sich. Ihren Look rundete die Beauty mit einer schwarzen Sonnenbrille und kleinen goldenen Ohrringen ab.

ActionPress Justin Bieber und Hailey Bieber

ActionPress Justin Bieber

Thecelebrityfinder/MEGA Hailey Bieber, Model

