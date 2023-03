Hailey Bieber setzt ihren flachen Bauch gekonnt in Szene!

Hailey Bieber (26) zeigt sich leger! Erst vor wenigen Tagen posierte das Model in einem eleganten Saint-Lauren-Kleid auf dem roten Teppich der Vanity Fair Oscar Party. Privat ist die Frau von Justin Bieber (29) eher bekannt dafür, in lässigen Street-Style-Looks unterwegs zu sein. Dabei wird sie sehr häufig von Paparazzi abgelichtet. So auch jetzt: Dieses Mal setzt Hailey besonders ihren flachen Bauch in Szene!

Hailey trägt ein hellgraues Crop Top – bei dem ihre Bauchmuskeln besonders gut zur Geltung kommen. Das Oberteil kombiniert sie mit einer weiten dunklen Jogginghose und der dazu passenden Jacke. In der Hand hält sie eine kleine schwarze Handtasche. Ihren Look rundet die Beauty mit einer schwarzen Sonnenbrille und kleinen goldenen Ohrringen ab. Farbliche Akzente setzt die 26-Jährige mit ihren roten Fingernägeln.

Am Dienstag zeigte sich die Schönheit erstmals wieder in der Öffentlichkeit, seit die Streitgerüchte zwischen ihr, Kylie Jenner (25) und Justins Ex-Freundin Selena Gomez (30) aufgekommen waren. Im Netz waren Hailey und ihre beste Freundin beschuldigt worden, die "Back To You"-Sängerin auf Social Media gedisst zu haben. Beide Seiten hatten sich zwar gegen die Vorwürfe ausgesprochen, doch Fans sehen das nach wie vor kritisch.

Thecelebrityfinder/MEGA Hailey Bieber, Model

Josiah W / BACKGRID Justin Bieber und Hailey Bieber in Manhattan, 2023

Getty Images Hailey Bieber auf der Vanity Fair Oscar Party 2023

