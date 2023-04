Laut Jill: Bei diesem "Ex on the Beach"-Paar wird es krachen

Könnten Jill Lange (22) und Lars Maucher (26) recht behalten? In der vergangenen Staffel von Ex on the Beach lernten sich die Reality-TV-Stars kennen und verließen gemeinsam die Sendung. Am Dienstag geht die Show mit einem neuen Aufgebot an Ex-Partnern in die vierte Runde. Unter anderem werden Paulina Ljubas (26), Carina Nl, und Yasin Mohamed (31) am Strand auf ihre Verflossenen treffen. Promiflash wollte von Jill und Lars wissen, zwischen welchen einstigen Pärchen es krachen könnte.

Im Promiflash-Interview waren sich die zwei einig: "Wir sind uns sicher, dass zwischen Yasin und Paulina die Fetzen fliegen werden, wie man im Trailer auch schon gesehen hat, ist da noch nicht alles geklärt. Yasin ist halt ein Draufgänger und wir glauben, dass in der Beziehung nicht alles richtig gelaufen ist." Doch nicht nur diese beiden könnten sich in die Haare kriegen. "Ebenso haben wir die Vermutung, dass zwischen Carina und Sasa die Fetzen fliegen werden. Da Vanessa höchstwahrscheinlich einziehen wird, wird es dort wieder sehr viel Eifersucht geben, so wie bei Are You The One?", betonten Jill und Lars.

Die 22-Jährige und ihr Liebster sind zudem überzeugt, dass es zu neuen Romanzen kommen könne. "Wir denken, dass da keine alte Liebe wieder entfachen wird. Wir sind uns aber sicher, dass sich andere dort verlieben und neue Beziehungen entstehen werden", erklärten sie gegenüber Promiflash.

