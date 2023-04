Maite Kelly: Fürchtet sich der Schlager-Star vor Konkurrenz?

Schlagerfamilie oder bitterer Konkurrenzkampf? Der Schlager-Star Maite Kelly (43) ist das zweitjüngste Kind der bekannten Kelly Family. Nachdem die Blondine anfangs Teil der Familienband gewesen war, startete sie wenig später eine Solo-Musikkarriere. Das war wohl die richtige Entscheidung, denn inzwischen hat sich Maite in die Herzen der Schlagerfans gesungen und ist ein wahrer Musikstar in Deutschland. Jetzt plauderte Maike offen über die Stimmung in der Schlager-Branche.

Im Interview mit Bild gab die Sängerin jetzt zu: "Wir sind alle ein kleiner Stein in einem großen Bild. Damit meine ich auch all unsere Kollegen, ob Andrea Berg (57), Kerstin Ott (41) oder Nino de Angelo (59) – wir sind alle miteinander befreundet und das ist einfach ein Geschenk." Außerdem erklärte sie, dass gemeinsame Auftritte mit den anderen Stars wie ein "riesiges Familientreffen" seien.

Auch über ihr persönliches Erfolgsrezept sprach Maite: "Gute Schlagermusik wird immer von guten Persönlichkeiten getragen, die sich trauen, Herzensthemen des Menschen zu singen." Diese würden sich trauen, über große Gefühle, aber auch versteckte Gefühle zu singen.

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Maite Kelly in Köln

Thomas Burg / ActionPress Maite Kelly bei DSDS

Getty Images Maite Kelly im Jahr 2012

