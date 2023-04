Nach Auseinandersetzung: Bam Margera flieht vor der Polizei

Erneute Sorge um Bam Margera (43). Der Jackass-Star hatte in den letzten Monaten für reichlich Schlagzeilen gesorgt: Unter anderem war er öffentlich total betrunken unterwegs gewesen und wurde deswegen auch verhaftet. Auch seine Ex geht gegen den TV-Star vor und fordert eine einstweilige Verfügung. Nun hat er erneut Ärger mit den Beamten: Bam ist wegen einer Konfrontation mit der Polizei geflohen!

Das berichtet jetzt TMZ. Die Pennsylvania State Polizei erklärt, dass Bam am Sonntag in eine körperliche Auseinandersetzung geraten sein soll, weswegen sie angerückt waren. Doch in der Zwischenzeit sei Bam bereits in ein nahe gelegenes Waldstück geflohen und seitdem nicht mehr aufgetaucht. Mittlerweile wurde ein Haftbefehl gegen den 43-Jährigen ausgesprochen und die örtliche Polizei sucht intensiv nach ihm.

Diese körperliche Auseinandersetzung ist jedoch nicht die einzige Straftat, mit der die TV-Persönlichkeit derzeit beschuldigt wird. Unter anderem soll er auch wegen terroristischer Drohungen angeklagt sein sowie wegen Belästigung. Auch Drogenmissbrauch wird Bam derzeit vorgeworfen.

Instagram / captiancreamstain Bam Margera im März 2023

Getty Images Bam Margera, TV-Star

Getty Images Bam Margera

