Nach Rios Tod: HealthyMandy und FitnessOskar erwarten Kind

HealthyMandy uns FitnessOskar sind überglücklich! Die beiden Influencer mussten erst kürzlich einen schrecklichen Verlust verkraften: Ihr Sohn Rio stirbt wenige Monate nach der Geburt. Ihren Traum von einem Kind geben die Sportler aber nicht auf. Nun haben sie tolle Neuigkeiten: Sie sind wieder schwanger! An Rios Grab enthüllen sie den positiven Schwangerschaftstest. "Ich habe noch nie so was Trauriges in Verbindung mit so etwas Schönem erlebt. Ein Leben geht und ein Leben kommt. Unsere kleine Familie", erzählt Oskar weinend.

