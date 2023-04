Prinzessin Kate schwärmt bei Spenden-Event vom Mama-Sein!

Prinzessin Kate (41) packt ordentlich mit an. Es sind nur noch wenige Tage vor der Krönung von König Charles (74). Und so kurz vor dem großen Event scheint die Prinzessin von Wales noch etwas Gutes tun zu wollen. Sie besuchte allein eine Veranstaltung einer Organisation, die sich für Familien mit finanziellen Problemen einsetzt. Und vor Ort half sie nicht nur fleißig mit – Kate sprach sogar offen über ihre drei Kinder.

Am Montag besuchte Kate eine Aktion der Organisation The Baby Bank. Im leichten kurzen Trenchcoat half sie tatkräftig mit Spendenkisten zu packen und für den Transport vorzubereiten. Beim Anblick der Spielsachen geriet sie dann auch in Plauderlaune und sprach über ihre drei Kinder. "Es kommt mir vor wie gestern, als sie noch so klein waren. Sie wachsen so schnell", meinte die 41-Jährige zu Daily Mail. Vor allem die Spielsachen aus dem Trickfilm "Toy Story" erinnern sie daran, wie sehr ihre Tochter Charlotte (7) den Film liebe.

Dass Kate eine echte Vollblut-Mama ist, dürfte für die Royal-Fans keine Überraschung sein. Und auch in ihrer royalen Arbeit sind Kinder und Familien ihr Steckenpferd. Immer wieder besucht sie familiäre Organisationen. Und dieses Projekt liegt ihr wohl besonders am Herzen: "In den letzten Monaten habe ich von Familien gehört, die von den Babybanken in schweren Zeiten unterstützt werden und ihre Geschichten haben mich sehr bewegt."

