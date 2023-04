Schick! Chris Pratt & Co. bei "Guardians of the Galaxy"-Gala

Diese Superhelden überzeugen nicht nur auf der Leinwand! Rund sechs Jahre lang mussten Marvel-Fans auf eine Fortsetzung warten –nun kommt der dritte Guardians of the Galaxy-Teil endlich raus! Ab dem 3. Mai ist das nächste Abenteuer von Star Lord und seiner Crew in den deutschen Kinos zu sehen. Die Stars des Films sind auch schon auf großer Promo-Tour: So cool strahlen Chris Pratt (43), Zoe Saldana (44) und Co. auf der "Guardians of the Galaxy"-Gala in Paris!

Am vergangenen Wochenende fand im Disneyland Paris ein Event zum europäischen Filmstart des Actionstreifens statt. Mit dabei waren natürlich auch die Hauptdarsteller des Films, die sich dafür ganz schön in Schale schmissen: Chris Pratt trug ein graues Seidenhemd zum klassischen schwarzen Anzug. Seine Kollegin Zoe Saldana wählte ein funkelndes Kleid mit Cut-outs und ultratiefem Ausschnitt, während Mantis-Darstellerin Pom Klementieff in einem verspielten Tüllkleid mit Punkten überzeugte. Auch Filmemacher James Gunn (56) war mit dabei: Er entschied sich für einen grauen Anzug und kombinierte dazu sportliche Sneaker.

Dass der Film so lange auf sich warten ließ, liegt an dem Regisseur höchstpersönlich. James hatte 2018 mit einigen unangebrachten Tweets über sexuellen Missbrauch für Negativschlagzeilen gesorgt. Wie The Hollywood Reporter damals berichtet hatte, wurde er deshalb von den Filmstudios gefeuert. Laut Medienberichten wurde er aber knapp zwei Jahre später wieder eingestellt.

Getty Images Zoe Salana und Chris Pratt im April 2023

Getty Images Chris Pratt im April 2023

Getty Images James Gunn im April 2023

