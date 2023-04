"Sehr schockiert": So ging es Anya nach ihrem GNTM-Rauswurf!

Anya Elsner hatte in den vergangenen Wochen im Rahmen von Heidi Klums (49) Castingshow Germany's next Topmodel gemeinsam mit Cassy Cassau, Ida Kulis und Co. um den Titel gekämpft. Am Donnerstag zerbrach der Traum der gelernten Zahnmedizinischen Fachangestellten dann allerdings – die Chefjurorin schickte sie nämlich nach Hause. Gegenüber Promiflash berichtet sie jetzt von diesem schweren Moment: Anya fühlte sich nach Heidis Abfuhr ziemlich vor den Kopf gestoßen!

Im Interview mit Promiflash ruft sich die Berlinerin jetzt die Augenblicke nach ihrem Exit in Erinnerung. "Ich hab an dem Tag nicht mit meinem Rauswurf gerechnet. Auch wenn ich nicht geübt habe, war mein Gefühl doch recht gut", betont Anya und gewährt einen Einblick in ihre Gefühlswelt: "Ich habe innerlich gezittert, weil ich keine gute Performance hingelegt habe, aber war sehr schockiert, dass es mich traf!"

Hat Anya nach ihrer Zeit am GNTM-Set noch Kontakt mit ihren Ex-Kontrahentinnen? "Wir haben alle gemeinsam eine WhatsApp-Gruppe, in der auch täglich geschrieben wird", berichtet sie. Besonders gut verstehe sich die 19-Jährige mit Marielena – und auch Nina sei ihr ans Herz gewachsen.

ProSieben/Richard Hübner Anya Elsner, GNTM-Kandidatin 2023

Instagram / anya.official.gntm2023 Anya Elsner, GNTM-Kandidatin 2023

Instagram / marielenaaponte Marielena Aponte, GNTM-Kandidatin

