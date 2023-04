Viel zu wenig geübt: Kandidatin Anya fliegt bei GNTM raus

Für sie hat es sich ausgemodelt! Seit wenigen Monaten läuft Germany's next Topmodel wieder im TV und Heidi Klums (49) Mädels mussten sich schon so einige Male beweisen. Wie gewohnt muss Woche für Woche eine der Topmodel-Anwärterinnen die Show verlassen und einstige Favoritinnen wie Leona oder auch Lara mussten bereits die Heimreise antreten. In der heutigen Folge ging es nun für sie zu Ende: Problemkandidatin Anya fliegt bei GNTM raus!

Die 19-Jährige sorgte im Rahmen des Formats für so einige Streitmomente und fiel auch bereits damit auf, dass sie sich weigerte, für den Entscheidungs-Walk zu üben. Das war auch in der aktuellen Folge der Fall und wurde ihr zum Verhängnis. Heidi fragte sie: "Wenn du die Möglichkeit hast zu üben, warum übst du dann nicht? Ich verstehe nicht, warum du diese Chance nicht nutzt!" Auch die Gastjurorin Ashley Graham (35) konnte dies nicht nachvollziehen. Die Model-Mama entschied, dass für Anya die Reise zu Ende ist.

In der vergangenen Episode war die Reise für Ina zu Ende. Das Best-Ager-Model war bei GNTM eine der insgesamt sechs Nachrückerinnen, von denen nun nur noch drei im Rennen sind: Nicole, Maike und Marielena haben noch die Chance, Model-Mama Heidi von ihrem Können zu überzeugen.

Instagram / anya.official.gntm2023 Anya Elsner, GNTM-Kandidatin 2023

Instagram / anya.official.gntm2023 Anya Elsner, GNTM-Kandidatin 2023

Instagram / ina_a_x Ina Aufenberg, GNTM-Kandidatin 2023

