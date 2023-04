Wo war sie nur? Yvonne Catterfeld meldet sich bei ihren Fans

Endlich ein Update! Die deutsche Sängerin Yvonne Catterfeld hat ein turbulentes Leben, denn nicht nur in der Musikwelt ist die Brünette erfolgreich. In der Castingshow The Voice of Germany fungierte Yvonne als Coach und gab den Nachwuchstalenten Tipps. Außerdem sicherte sich die Sängerin bereits in der Seifenoper Gute Zeiten, schlechte Zeiten eine Serienrolle. Viele Projekte – an denen sie ihre Fans im Netz teilhaben lässt. Doch seit längerer Zeit ließ Yvonne nichts von sich hören. Jetzt gab sie ein Update.

"Ich war [...] versunken in meiner realen Welt – glücklich, entspannt, jenseits von Social Media und wie ihr wisst, brauche ich diese kleine Auszeit von Zeit zu Zeit", schrieb Yvonne unter einem Instagram-Schnappschuss von sich, auf dem sie einen Schmollmund macht. Außerdem erklärte sie: "Es tut gut, nimmt Druck, ich bin bei mir, muss mich nicht vergleichen, einem Erwartungsdruck standhalten oder Zeit verschwenden, wenn ich mal nicht aufhören kann."

Ihre Fans scheinen Verständnis für die Situation der Sängerin zu haben. "Nur alleine von dir zu hören, dass du glücklich bist, ist so schön", kommentierte ein Follower. Ein anderer Nutzer schrieb: "Ich hab dich hier echt vermisst, ich kann aber gut verstehen, dass man manchmal auch eine Auszeit braucht! Da freut man sich doch gleich umso mehr, wieder was von dir zu hören."

Anzeige

Getty Images Yvonne Catterfeld, Juli 2019

Anzeige

Getty Images Yvonne Catterfeld und Oliver Wnuk

Anzeige

Getty Images Yvonne Catterfeld, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de