Annemarie Eilfeld stillt ihr Kind auch in der Öffentlichkeit

Annemarie Eilfeld (32) sieht Stillen nicht als Tabu! Die einstige DSDS-Teilnehmerin geht schon seit vielen Jahren mit ihrem Partner Tim Sandt durchs Leben. Im Mai des vergangenen Jahres verkündete das Paar dann: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Ende August war es dann schon so weit und ihr Sohn Elian erblickte das Licht der Welt. Und das Stillen in der Öffentlichkeit ist für Annemarie überhaupt kein Problem!

Auf Instagram teilt Annemarie jetzt ein Foto von sich und ihrem Sohn in einem Café, während sie ihm die Brust gibt. "Ich finde es übrigens gar nicht schlimm, das auch in der Öffentlichkeit zu machen, bin da aber wie ihr seht diskret", schreibt die Blondine neben das Bild. Da sie wisse, dass es anderen Menschen unangenehm sein könnte, trage sie extra Stillkleidung. Bei ihren Fans kommt das megagut an: "Finde es super, wenn eine Frau öffentlich stillt!", kommentiert ein User das Posting.

Annemaries Weg zum Baby war nicht leicht. Die Sängerin leidet unter dem PCO-Syndrom, einer hormonellen Störung, die eine häufige Ursache für Unfruchtbarkeit ist. Gegenüber Schlager.de hatte die einstige Sommerhaus-Teilnehmerin von ihrer Vermutung und der Diagnose beim Frauenarzt berichtet: "Beim Ultraschall hat es sich dann bestätigt: ganz viele Zysten in den Eierstöcken."

ActionPress Tim Sandt und Annemarie Eilfeld, ehemalige Sommerhaus-Bewohner

Instagram / annemarie_eilfeld Elian und Annemarie Eilfeld

Getty Images Annemarie Eilfeld, Sängerin

